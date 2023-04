Kunst op Zondag | Beeldengalerij Het Depot

Lang voordat een zwaar gesubsidieerd kunstdepot in Rotterdam werd geopend (2021), bestond er al een kunstdepot in Wageningen (sinds 2004).

In Rotterdam kost een toegangskaartje 20 euro. Met een museumkaart kost het slechts 1 euro. Eenmaal binnen is er verrekt weinig te zien. Bijna alle afdelingen waren dicht. Dat is niet alleen mijn ervaring, ook vrienden die op een andere dag en tijdstip op bezoek waren, vonden het tegenvallen. Misschien waren we op een verkeerd tijdstip op bezoek?

In Wageningen is de entree gratis en sta je met je neus bovenop de kunst, die je in bijna alle gevallen ook mag aanraken. Hoe zit dat?

Beeldengalerij het Depot is geen museum. Het is ook geen kunstgalerie. Het is en verzamelplaats voor beeldhouwkunst, waarbij de mensen staat centraal staat. ‘De mensen’ zijn niet alleen de beeldhouwers die door het Depot worden gesteund, maar ook ‘mensen die niet zo gemakkelijk of niet zo dikwijls naar kunst kunnen of komen kijken. Kinderen, studenten, blinden, ouderen en mensen met een beperking.’

Deze formulering is gebaseerd op het ideaal van ondernemer Loek Dijkman. De ‘overwinst’ die zijn verpakkingsbedrijf maakt, wordt niet aan aandeelhouders uitgekeerd maar aan haar omgeving waaraan zij haar bestaansrecht ontleent. De winst wordt aangewend voor het algemeen nut.

Dijkman heeft daartoe de stichting Utopa opgericht, waarvan het Depot één van haar projecten is.

Het Depot is een van de tien particuliere kunstinstellingen die zonder overheidssubsidie hun collecties toegankelijk maken voor publiek. Het is wel de enige particuliere kunstinstelling, die gratis toegang geeft en er toch wat andere idealen op nahoudt dan de andere negen initiatieven.

Bij de twee particuliere musea die het hoogste entreegeld vragen, is de museumkaart niet geldig. Drie anderen geven een korting voor museumkaarthouders (Beelden aan Zee vraagt bij eerste bezoek een toeslag, herhaalbezoek is gratis). Het LAM stel bezoekers in staat andere bezoekers te ‘sponsoren’ zodat die wel gratis naar binnen kunnen. Bij weer drie andere musea geeft de museumkaart (M.kaart? in onderstaand schema, klik voor groter beeld) wel gratis toegang.



Het Depot laat beeldhouwwerk zien in de ruimste zin van het woord. De focus ligt op torso’s en ‘fragmenten’, maar wel uitgevoerd in alle denkbare materialen.

Bij binnenkomst in het hoofdgebouw loop je meteen tegen dit indrukwekkend voetenwerk aan.

Novello Finotti – Anatomico che cammina, 1969, brons 1200 cm



idem



In de volgende zalen een grote hoeveelheid uiterst divers werk.

Eveline van Duyl – Day & Night, 2009, textiel en leer, 180 cm



Thijs Kwakernaat – Voelers, 2020, berkenhout, 81 x 50 x 30 cm|



Gerhard Lentink – Opus 6, Volans, 1985-1986, hout, polychromie, 170 x 175 x 194 cm



Gerrit Offringa – Spare in trouble, strange in fright, 1997, hout/baksteen/gips, 130 cm, voorzijde



Idem – achterzijde



Zo dicht op de werken staan en ze veelal ook mogen aanraken, maakt dat je ook bij de abstracte werken wat langer stilstaat.

Helaine Blumenfeld – Exodus III, 2019, marmer, 88 x 70 x 63 cm



In het naastgelegen gebouw ‘De Peppel’ is een permanente expositie van werk van Emile van der Kruk gehuisvest. Allemaal werk van hout en humor.

Emile van der Kruk – Onder Water, 2000, populierenhout, 120 cm



Emile van der Kruk – Anatomie van de boom, 2010, red ceder, 130 cm



Even een luchtje scheppen en in het arboretum (bomen- en struikentuin) stilstaan bij…

Gertjan Evenhuis – Caput, 2008-2011, hessischer olivin diabas, staalconstructie, 317 cm



Pépé Grégoire – Happy View, 2005, brons, 350 cm



En dan de weg oversteken naar Villa Hinkeloord om daar de permanente expositie van werk van Eja Siepman van den Berg te bewonderen.

Ga er eens langs…