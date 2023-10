Kabinet en Tweede Kamer helpen Gaza

Het kabinet stelt 10 miljoen euro extra beschikbaar voor noodhulp aan Gaza. Het geld gaat naar VN-organisaties, een groep internationale en nationale NGO’s, en de Palestijnse Rode Halve Maan.

Dat ‘extra’ betekent: 10 miljoen “bovenop de € 51 miljoen die Nederland dit jaar voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp aan de Palestijnen heeft uitgetrokken”. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher, dat vanwege een afgesproken begrotingssystematiek dat ‘extra’ de komende drie jaren gekort zal worden op andere uitgaven.

Hiermee is eigenlijk ook tegemoet gekomen aan de motie van Sjoerd-Sjoerdsma (D66) waarin werd opgeroepen “gehoor te geven aan de noodkreet van de VN voor 100 miljoen euro aan humanitaire hulp”. De motie is aangenomen. Alleen JA21, Groep Van Haga, PVV, FVD en BBB waren tegen.

De motie was er een van een twaalftal moties, vorige week ingediend, die gisteren in de Tweede Kamer ter stemming kwamen. Details vind u via de twee links, hier een compact overzicht.

de motie-Boswijk (CDA) c.s. (VVD. Volt, Omtzigt, D66) over er bij Israël voor pleiten om voedsel, water, brandstof, medicijnen en medische hulpgoederen naar Gaza door te laten (21501-02, nr. 2720);

Voor: SP, GroenLinks, Volt, Lid Ephraim, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep Van Haga, FVD, BBB

Tegen: BIJ1, DENK, PVV

Aangenomen

de motie-Boswijk (CDA) over onderzoek doen naar de aanhang van en steun voor terreurorganisatie Hamas in Nederland (21501-02, nr. 2721);

Voor: SP, GroenLinks, Volt, Lid Ephraim, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep Van Haga, PVV, FVD, BBB

Tegen: BIJ1, DENK

Aangenomen

de motie-Sjoerdsma (D66) over gehoor geven aan de noodkreet van de VN voor 100 miljoen euro aan humanitaire hulp (21501-02, nr. 2722);

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, Lid Ephraim, DENK, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA

Tegen: JA21, Groep Van Haga, PVV, FVD, BBB

Aangenomen

de motie-Jasper van Dijk (SP) c.s. (PvdA, Volt, PvdD) over er bij Israël op aandringen dat de levering van primaire levensbehoeften richting Gaza doorgang moet vinden (21501-02, nr. 2723);

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, Lid Ephraim, DENK, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, Groep Van Haga, FVD

Tegen: JA21, PVV, BBB

Aangenomen

de motie-Eppink (BBB) over de EU-betalingen aan de Palestijnse Autoriteit opschorten zodra de Palestijnse Autoriteit steun uitspreekt voor Hamas (21501-02, nr. 2724);

Voor: Lid Ephraim, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep Van Haga, FVD, BBB

Tegen: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, D66, PVV

Verworpen

de gewijzigde motie-De Roon/Wilders (PVV) over het uitwijzen van de Palestijnse vertegenwoordigster (21501-02, nr. 2734, was nr. 2725);

Voor: JA21, Groep Van Haga, PVV

Tegen: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, Lid Ephraim, DENK, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, FVD, BBB

Verworpen

de motie-De Roon/Wilders )PVV) over beslissen om de Nederlandse ambassade te vestigen in Jeruzalem (21501-02, nr. 2726);

Voor: Lid Ephraim, ChristenUnie, SGP, JA21, Groep Van Haga, PVV, BBB

Tegen: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, VVD, CDA, FVD

Verworpen

de motie-De Roon/Wilders (PVV) over er zorg voor dragen dat de beveiliging van Joodse objecten als scholen en synagogen op de meest optimale wijze gegarandeerd wordt en blijft (21501-02, nr. 2727);

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, Lid Ephraim, DENK, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep Van Haga, PVV, FVD, BBB

Aangenomen

de motie-De Roon/Wilders (PVV) over door het schrappen van alle Nederlandse hulpgelden bevorderen dat de Palestijnse Autoriteit vergoedingen voor terroristen of hun familieleden niet meer zal uitkeren (21501-02, nr. 2728);

Voor: Groep Van Haga, PVV, FVD

Tegen: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, Lid Ephraim, DENK, PvdA, PvdD, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB

Verworpen

de motie-Stoffer (SGP) over in EU- en VN-verband steun uitspreken voor het Israëlische recht op zelfverdediging (21501-02, nr. 2729);

Voor: GroenLinks, Lid Ephraim, PvdA, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep Van Haga, PVV, BBB

Tegen: SP, BIJ1, Volt, DENK, PvdD, D66, FVD

Aangenomen

de motie-Van Baarle (DENK) over zich in de meest felle bewoordingen uitspreken tegen de blokkade van Gaza en de vergeldingsacties van het Israëlische leger (21501-02, nr. 2730);

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD

Tegen: Lid Ephraim, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, Groep Van Haga, PVV, FVD, BBB

Verworpen

de motie-Van Baarle (DENK) over de Palestijnse staat erkennen en in internationaal verband komen tot een realistisch tijdpad (21501-02, nr. 2731);

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, PvdA, PvdD, D66

Tegen: Lid Ephraim, Lid Omtzigt, ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, Groep Van Haga, de PVV, FVD, BBB

Verworpen.

U ziet: de titel van dit stukje dekt niet helemaal de lading. Maar ja (geen ‘ja, maar’), een verdeeld parlement, hè.

Mocht het een ander u wat te zuur zijn, de Tweede Kamer biedt u ook kans op wat zoets.