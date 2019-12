“Italiaanse delicatessen gediscrimineerd”

ELDERS - Hoe lang blijft centrum-links in Italië nog aan de macht?

Het is ongetwijfeld een topper geweest in de conversatie tijdens het Italiaanse kerstdiner: het in Europa aan populariteit winnende Nutriscore-systeem voor voedingsproducten. Met de kleuren van het stoplicht moet de consument bij elk product geattendeerd worden op de al dan niet aanwezige, voor de gezondheid riskante hoeveelheden zout, vet en suiker. Dat zou uiteindelijk tot een gezonder voedingspatroon moeten leiden, is de gedachte. Maar Matteo Salvini, leider van de rechtse Lega, waarschuwde vlak voor kerst op de Italiaanse televisie voor een nieuw complot van de EU tegen zijn land. Volgens hem is het een ‘geheim plan’ om Italiaanse delicatessen zoals olijfolie, Parma ham en Parmezaanse kaas te discrimineren.

Batterij-systeem

Salvini zit sinds een paar maanden in de oppositie, maar op dit punt krijgt hij toch steun van de centrum-linkse regering van de Democratische Partij en zijn voormalige coalitiegenoot de Vijfsterrenbeweging M5Stelle. Minister van Landbouw Teresa Bellanova liet weten tegen de Nutriscore te zijn. Haar regering is voorstander van een ander etiketteringssysteem met batterij-tekens om aan te geven wat er in het product zit. Dat systeem zal, als het al wordt opgemerkt door de consument, het boodschappen doen niet bepaald versnellen. Toch wil Bellanova aan de hand van wetenschappelijk onderzoek een poging doen haar collega’s in de andere lidstaten ervan te overtuigen dat je met dit systeem de consumenten beter kunt opvoeden ‘in plaats van hen te straffen’.

Nutriscore heeft in de strijd tegen overgewicht inmiddels de steun van Duitsland, België en Frankrijk. In Nederland kondigde staatssekretaris Blokhuis onlangs aan dit systeem ook te gaan propageren. Er wordt nog gesproken over aanpassingen die het systeem beter in lijn brengen met een gezond voedingspatroon (de ‘schijf van vijf’). Nutriscore is uitsluitend gericht op de ingrediënten van één product.

Autoriteit op voedselgebied

Het is niet te verwachten dat Nutriscore of enig ander systeem binnen de EU verplicht zal worden. Maar als veel landen én de voedselindustrie uit eigen beweging meegaan om een einde te maken aan de variëteit aan etiketteringssystemen die nu bestaan en die weinig effectief blijken, dan komt ook voor de Italianen de vraag of ze meegaan of hun eigen weg blijven volgen. Het laatste lijkt mij het meest waarschijnlijke. Italië is wereldwijd een autoriteit als het om eten gaat. Het land zal zich in die positie niet zo snel de les laten lezen. Italianen hechten bovendien aan hun regionale keuken met unieke lokale gerechten die de meesten niet snel zullen aanpassen onder internationale druk.

De Slow Food-beweging is niet voor niets ontstaan in Italië als antwoord op de oprukkende ketens van fastfood-restaurants met industriëel geproduceerd voedsel. Slow Food is in de jaren tachtig opgericht door de Italiaan Carlo Petrini en heeft ondertussen meer dan 100.000 leden in 150 landen. Turijn wordt de slow food hoofdstad genoemd. De beweging propageert gezond, schoon en eerlijk voedsel. Met een voorkeur voor klassieke regionale producten en traditionele gerechten.

Groene onderwijsminister

Het kerstdiner van de nog maar pas aangetreden Italiaanse regering werd helaas verstoord door de ontslagbrief van onderwijsminister Lorenzo Fioramonti. Hij vindt dat er op de begroting van 2020 te weinig geld is uitgetrokken voor zijn portefeuille. Daarin zit onder meer een plan om Italiaanse kinderen vanaf komend schooljaar op alle openbare middelbare scholen lessen in klimaatverandering te geven. De politiek econoom Fioramonti komt uit de Vijfsterrenbeweging en profileert zich als voorvechter van milieumaatregelen. Hij publiceerde onder andere de beststeller Gross Domestic Problem. Zijn onderzoek leidt tot de conclusie dat het GDP (Bruto Binnenlands Product, BBP) als maat voor de economie uitgaat van ‘een technocratisch wereldbeeld dat eer betoont aan experts, maar gemeenschapswaarden afbreekt en de natuurlijke wereld omlaag haalt.’

Het vertrek van Fioramonti brengt de toch al broze samenwerking tussen de coalitiepartners van de centrum-linkse regering verder aan het wankelen. Daarbij komen de interne discussies binnen de Vijsterrenbeweging over de positie van partijleider Luidi di Maio. Eerder deze maand stapten al vijf senatoren van M5Stelle over naar de rechtse oppositiepartij Lega. In opiniepeilingen is M5Stelle gehalveerd sinds de partij bij de verkiezingen in maart 2018 de grootste werd. Met 16% staat ze net onder de PD. Grote favoriet is nu Lega met 33%. Dat zal voor de coalitie een aansporing zijn om het nog een tijdje vol te houden. Maar op politiek gebied zijn Italianen doorgaans toch wat minder stabiel dan als het om eten gaat.