VIDEO - Een ‘vrede op aarde, in de mensen een wel behagen’ kan worden bereikt als iedereen deze Internationale Kersthymne aanheft. Mag niet ontbreken in het jaar van Orange the World is de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes.

John Denver ~ Please Daddy Don’t Get Drunk This Christmas

Please daddy, don’t get drunk this Christmas

I don’t want to see my mamma cry

Please daddy, don’t get drunk this Christmas

I don’t want to see my mamma cry