Poetry du Jour | Hou contact

Beperk uw verblijfsduur

Houd afstand

Anderhalve meter

(Op z’n minst)

Check uw temperatuur

Hoest in uw elleboog

Was uw handen

Met ontsmettingsgel

Volg de instructievideo

Gebruik papieren handdoekjes

Volg het nieuws

Hamster niet

Check de app

Zing het viruslied

(Of toch maar liever niet)

Draag een mondkapje

Raak uw gezicht

Niet aan

Besmet

anderen niet

In het park

Ga niet naar

Het strand, bos,

Bouwmarkt of bollen

Blijf thuis

Word immuun

Werk thuis

Isoleer u

Ontvang geen bezoek

Schud geen hand

Hou contact

Blijf gezond

En sterf niet