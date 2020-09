Hoeveel belasting wil je betalen?

Stel dat we zelf mogen bepalen hoeveel belasting we betalen, zodat belasting betalen niet iets is dat moet maar iets dat we willen. Dit idee onderzoekt filosoof Peter Sloterdijk in zijn boek Woede en tijd (2012), waarin hij nadenkt over een economisch systeem dat niet is gebaseerd op hebzucht, schuld en rancune maar op trots.

Onderdeel hiervan zou een ander belastingstelsel kunnen zijn: in plaats van rijke mensen te dwingen om meer belasting te betalen zouden we een beroep moeten doen op hun vrijgevigheid, zodat mensen trots kunnen zijn op hun bijdrage aan de samenleving, in plaats van zich door de staat bestolen te voelen. Zo’n belastingstelsel leidt tot een verschuiving van het proletariaat naar het voluntariaat. En veel rijke mensen doneren toch al veel geld, stelt Sloterdijk, dus er valt te verwachten dat zij ook voor publieke middelen geld willen doneren.

Roof

Filosoof Slavoj Zizek is kritisch over Sloterdijks idee en werpt tegen dat Sloterdijk wel erg kritiekloos de huidige vrijgevigheid van de rijken viert. Zie bijvoorbeeld de crisis van 2008 die door die ‘vrijgevige’ rijken is veroorzaakt en waarvoor het gewone volk de prijs betaalde. Binnen het kapitalistisch systeem is de vrijgevigheid van de rijken vaak voorafgegaan door een gewelddadig proces van toe-eigening van de vruchten van (onderbetaalde) arbeid. De rijken zijn zo rijk geworden door roof (grondstoffen, land), uitbuiting (slavernij, wage theft) en het ontduiken van regels (belastingontwijking). Dat werpt toch een ander licht op de vrijgevigheid van de rijken.

Maar Zizek biedt ook onderbouwing voor Sloterdijks idee door te wijzen op experimenten die laten zien dat niet een financiële prikkel maar intrinsieke motivatie mensen het meest motiveert iets te doen. Interessanter en relevanter zijn volgens mij de voorbeelden van geslaagde ondernemingen die het principe van Pay What You Want – of Pay What You Can – hanteren. Zo blijken verschillende Pay What You Want-cafés in de VS succesvol. Klanten mogen zelf bepalen wat ze betalen voor hun eten en drinken. Zo’n zestig procent van de mensen betaalt de prijs, twintig procent betaalt minder, twintig procent betaalt meer.

Gecombineerd met een donatie aan een goed doel en een prijssuggestie levert het de cafés evenveel winst op. Uit drie andere experimenten in een restaurant, een winkel en een bioscoop bleek dat geen enkele klant niets betaalde. Het concept werkt ook voor software (freeware), fitnessschema’s en wijn, om maar enkele van de vele voorbeelden te noemen.

Vrijwillige belasting

Het balletje dat Sloterdijk dus opgooit is of het principe van Pay What You Want/Can ook zou kunnen werken voor het betalen van belasting. Stel dat we voor iedereen een laag basisbelastingtarief invoeren en iedereen daarbovenop de mogelijkheid heeft om een vrijwillige gift te doen, zou je dan meer betalen, en zo ja, waarom en hoeveel meer (welk deel van je inkomen)? En wat verwacht je van mensen die (veel) armer of rijker zijn dan jij?