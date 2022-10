Hoe donker wordt de Kerst?

We gaan nog van een donkere kerstmis thuiskomen. Ga maar na: eind vorig jaar schoten de energieprijzen al omhoog. Een gemiddeld stukje kerstverlichting kostte daardoor zo’n 2,5 keer meer.

Daarna bleven de energieprijzen stijgen. Dat was geen reden voor tuincentra om in september al uitbundig met stroomverbruikende kerstversiering uit te pakken. Ook de agrarische sector zag het licht en lanceerde eind september weer de actie ‘Boeren en tuinders pakken uit met Kerst’ (“Onder andere de verlichte boerderij- of trekkerroutes zijn ieder jaar een groot succes”).

Gemeenten en ondernemersverenigingen gaan aanpassingen doen aan de jaarlijkse sfeerverlichting, aldus EenVandaag. Maatregelen variëren van het ophangen van minder verlichting tot (en met) minder branduren. Ook in België gaat kerstverlichting geheel of gedeeltelijk uit en worden tal van ijspistes geschrapt (bron VRT, Radio2). In andere landen, bijvoorbeeld Portugal, wordt de feestverlichting ook gelimiteerd.

In het pakket kostendempende maatregelen dat de overheid heeft samengesteld is niets te lezen over enige ondersteuning voor de meest enthousiaste kerstversierders, Zij hangen hun huizen en tuinen niet voor eigen lol helemaal vol met allerlei soorten kerstverlichting. Ze doen dat vooral, zo zeggen ze zelf, om anderen te plezieren.

In Hengelo heeft iemand er al de brui aan gegeven. Het kostte hem, voor de prijsstijgingen, ongeveer 1000 euro per jaar. Mede dankzij sponsors kon hij dat opbrengen. Maar dit jaar geen sponsors, dus gaat dit jaar de stekker er niet in.

In Swalmen zijn een paar enthousiastelingen al op 1 september begonnen met het ophangen van de kerstversieringen. “Ik laat me dat niet door de neus boren. Door niets!”, verklaarde men tegen 1limburg. Maar ‘de Kerstman van Zjwame’ kan het nu nog betalen omdat hij zijn energiecontract met vijf jaar heeft verlengd, net voor de energiecrisis loos ging.

Ook anderen zetten onversaagd door. In Eindhoven organiseren een paar inwoners al jaren ‘een lichtpuntje in donkere dagen’, dat elke keer veel publiek trekt. Ook dit jaar gaat de show door, maar de initiatiefnemers verwachten “dat de kosten bij ons ongeveer vier keer hoger zullen liggen”. Ze hopen dat met ‘bewust energiemanagement’ wat te kunnen beperken.

In Bellingwolde gaat Stichting 5 mei “de laatste maanden van het jaar in het licht te zetten” (Westerwolde Actueel). Het wordt een orgie van ‘vele lichtbogen over de weg en palen, met daarop sinterklaas- kerstversiering of een fontein’.

Nu doet ‘5 mei’ aan heel iets anders denken, maar het is een bevrijdende gedachte dat met de opbrengst ook een deel van hun activiteiten wordt gefinancierd, ‘zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest’.

In Almelo wordt het WK voetbal in Qatar op wel heel bijzondere manier geboycot. De kerstverlichting gaat boven Oranje, Het Vinkenplein geldt als ‘een van de mooiste kerstwijken van Nederland’ (De Stentor).

Bij elk EK en WK voetbal is het Vinkenplein van boven tot onder, van voor tot achter oranje. Maar “Wij doen alleen maar kerst dit jaar. Dat staat het mooist én we hebben er elk jaar veel succes mee.” De energiekosten zullen wel meevallen, denkt men. De buurtbewoners hebben er wel wat voor over en “Het zijn vooral LED-lampjes die we buiten hangen, dat valt in het verbruik wel mee.” (In de buurt).

Dat laatste is al wat langer hét devies: led, led en nog eens led. Vorig jaar publiceerde veel media de informatie van Milieucentraal. Een snoer met honderd ledlampjes verbruikt zo’n 9 tot 44 watt minder dan de ouderwetse gloeilampjes. Een lichtslang in de vorm van een kerstman verbruikt in de led-uitvoering ongeveer 9 tot 11 Watt per meter minder.

Het allergoedkoopst is natuurlijk de kerstverlichting dit jaar maar ingepakt te laten. Zelfs dan is uw energierekening vele malen hoger dan vorig jaar december. Wat wordt het bij u: een verlichte of een wat donkerder Kerst?