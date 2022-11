Groeiende ergernis over Nederlandse blokkade

Al elf jaar lang blokkeert Nederland de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot het Schengenbied, het Europa zonder grenzen. Woensdag presenteerde de Europese Commissie een rapport dat beide landen, evenals Kroatië, op alle punten voldoen om toegelaten te worden tot ‘Schengen’. Inmiddels telt de zone 26 landen, waarvan 22 EU-leden plus Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein. Buiten de drie Balkanlanden ontbreken in de EU alleen nog Ierland en Cyprus. Eurocommissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) liet woensdag haar ergernis over de voortdurende Nederlandse blokkade duidelijk blijken. ‘Het wachten heeft te lang geduurd,’ zei ze. ‘Het is de hoogste tijd’. Ook Roemenen en Bulgaren willen nu eindelijk wel eens zonder paspoortcontroles kunnen reizen in de EU.

De bezwaren van Nederland zijn in oktober nog eens aan bod gekomen in het debat ter voorbereiding van de Europese Raad. Volgens een door de meerderheid aangenomen motie van VVD-Kamerlid Van Wijngaarden is er in zowel Roemenië als Bulgarije nog steeds sprake van corruptie en zijn er problemen met de georganiseerde misdaad die een veiligheidsrisico vormen ‘voor Nederland en het hele Schengengebied’. Premier Rutte onderschreef namens de regering dit standpunt. De missies die nu plaatsvinden onder het Schengenevaluatie- en monitoringsmechanisme zijn volgens hem niet compleet. Het Roemeense G4 berichtte bijvoorbeeld dat de haven van Constanta en de niet-EU-grenzen met Oekraïne en de Republiek Moldavië ontbraken in de doelen die door Europese experts in de Schengen-missie worden gecontroleerd. Overigens heeft Nederland niet deelgenomen aan de gezamenlijke EU-missie. Nederland heeft nu nog wel een aparte missie gestuurd naar Roemenië om een en ander te controleren. Volgens G4 kijkt deze missie naar de manier waarop visa worden verleend, gegevensbescherming en informatie-uitwisseling tussen de Roemeense autoriteiten en die van de overige EU-lidstaten. Begin december komt het Commissierapport op tafel in een vergadering van alle EU-ministers van Binnenlandse Zaken. Als die er niet uitkomen (ook de nieuwe Zweedse regering zou bezwaren hebben) dan komt het onderwerp op de agenda van de vergadering van regeringsleiders enkele weken later.

Binnenlandse politiek domineert

Volgens de Bulgaarse president Rumen Radev zijn Bulgarije en Roemenië ‘gijzelaar geworden van de interne Nederlandse politiek.’ Sophie in ’t Veld, Nederlands Europarlementariër voor D66 beaamde dit deze week op de Bulgaarse televisie. Gezien de moeite die de VVD heeft om, uit vrees voor populistisch rechts, inzake migratie ook maar enige soepelheid te tonen lijkt de inschatting van Radev niet ver bezijden de waarheid. Maar de Bulgaarse president vergeet dat de binnenlandse politieke verhoudingen ook in zijn eigen land nogal eens een belangrijke rol spelen als het om Europa gaat. Noord-Macedonië weet er alles van. De Bulgaarse regering lag nog niet zo lang geleden dwars bij een besluit over de toetreding van het buurland tot de EU om de Bulgaarse nationalisten de wind uit de zeilen te nemen. Zo gaat het wel vaker in Europa: de binnenlandspolitieke verhoudingen winnen het niet zelden van gezamenlijke Europese belangen. Als de VVD moeilijk blijft doen is het mogelijk dat Rutte volgende maand met nieuwe smoezen de deur dichtgooit voor de uitbreiding van Schengen waar Roemenen en Bulgaren nu al zo lang op wachten. Voor zijn Roemeense geestverwanten, de regerende liberale partij PNL is de toegang tot het Schengen-verdrag ‘een recht en een verplichting van de EU tegenover ons als lidstaat’, zei de voorzitter van de Roemeense Senaat Alina Gorghiu. Zij benadrukte de voordelen voor haar land: ‘een groot pluspunt voor de nationale economie, eliminatie van grenswachtrijen voor burgers en voor vervoerders, waardoor nieuwe investeringen worden aangetrokken.’ Hoe kan de VVD daar tegen zijn?



Meer controles aan EU-binnengrenzen

Dat alleen Nederland moeilijk doet over ‘Schengen’ wil nog niet zeggen dat in andere landen alle controles zijn afgeschaft. Integendeel. Aan de binnengrenzen van verschillende EU-landen zijn politie en douane weer als vanouds actief. Sinds 2015 vinden er in Duitsland, Denemarken, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk en Zweden weer grenscontrole plaats. Deze landen doen daarvoor een beroep op de regel dat de controles tijdelijk heringevoerd kunnen worden. Als reden daarvoor wordt gewezen op migratiestromen, terrorisme (Frankrijk), en de coronapandemie. Het Europese Hof heeft in april dat beroep afgewezen omdat er geen sprake is van ‘een laatste redmiddel als reactie op ernstige bedreigingen voor de binnenlandse veiligheid’. De periode van de controles zou ook niet langer dan zes maanden mogen duren. Maar de betrokken landen dienen na elk halfjaar weer een nieuw aanvraag voor de uitzonderingsbepaling in.

De Europese Commissie durft de lidstaten niet tot de orde te roepen. De kwestie ligt kennelijk te gevoelig. Er wordt wel gesproken over aanpassing van de regels. Ook wordt gedacht aan de inzet van technologie die de controle onzichtbaar maakt voor de grote massa van reizigers, maar die een risico vormen voor ‘racial profiling’. Juan Fernando Lopez Aguilar, de voorzitter van de commissie voor Burgerlijke vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken van het Europese parlement, zei tegen Deutsche Welle: ‘Alle technologische ontwikkelingen moeten in overeenstemming zijn met het Handvest van de grondrechten en de EU-normen voor gegevens en privacy.’ Het Europees Parlement heeft in het verleden kritiek geuit op de lopende grenscontroles en heeft in het algemeen het vrije verkeer gesteund in plaats van de verhoogde nationale veiligheid.