De vogelverschrikker en de Internationale Dag van de Migrant

COLUMN - In het eerste halfjaar van 2024 vestigden zich 12 duizend mensen minder in Nederland, dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt doordat de immigratie met ruim 11 duizend is afgenomen en de emigratie met bijna duizend is toegenomen (CBS).

Wat ging daaraan vooraf? De Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. Die leidden tot de aanstelling van vogelverschrikker Wilders en zijn even charmante als weerzinwekkende assistente Faber.

Er kwam werkelijk niets uit hun handen en het wachten is nog steeds op een coherent en effectief beleid. Daar kunnen we nog langer op wachten, want Wilders riep ‘boe!’ en migranten schrokken zich de pestpokken. Faber riep: “Ik ga u verrassen, het komt helemaal goed” en wég bleven die 11 duizend mensen.

Je kunt dus wel nagaan waarom Wilders en Faber vandaag, op de internationale dag van de migrant, op tafel staan te dansen.

Deze dag is bedoeld om aandacht te vestigen op de schaduwkanten van migratie en hoe die zouden kunnen worden weggewerkt. Dat gaat over de bijna 70.000 migranten die sinds 2014 gestorven of vermist geraakt zijn langs land- en zeeroutes.

En dat niet alleen: het gaat ook over arbeidsmigranten die omkomen tijdens hun werk (herinnert zich Qatar nog?). Ook in Nederland.

Het gaat ook over migranten die via een omweg hier wat werk kunnen krijgen in ruil voor arbeidsvoorwaarden die niet meer dan de kwalificatie uitbuiting verdienen.

De VN stelt dat “steeds meer bewijsmateriaal aangeeft dat internationale migratie doorgaans positief is voor zowel de landen van herkomst als de landen van bestemming” en dat “de potentiële voordelen groter zijn dan de potentiële winsten van vrijere internationale handel, met name voor ontwikkelingslanden”.

Maar dat is natuurlijk aan de dovemansoren van de vogelverschrikker en zijn hulpje gericht. Het bestaat in hun met stro gevulde hoofden niet dat er ook positieve kanten aan migratie zitten. En dat, als je de mensontwaardige kanten oplost, de wereld er alleen maar mooier op wordt.

De Internationale Dag van de Migrant, het is eigenlijk om te janken dat zoiets überhaupt nodig is.