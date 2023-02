Closing Time | Wie het laatst lacht…

Op betaal-tv Prime Video was vorige maand een Nederlandse variant te zien van het Japanse programma ‘Hitoshi Matsumoto Presents Documental’. Een productie van Amazon Studios en Warner Bros. In Nederland heette de serie: ‘LOL: Last One Laughing’.

Het concept: cabaretiers en stand-up comedians moeten elkaar aan het lachen zien te maken. Degene die het langst volhoudt niet te lachen, wint de wedstrijd en verdient een slordige 50.000 euro voor een goed doel.

Dat zal niet iedereen gezien hebben, al was het maar omdat betalen voor commerciële tv absoluut nergens voor nodig is. Toch nemen we vanavond even een stukje over, dat het wel aardig doet op de jij-buis.

Bas Hoeflaak tergt zijn collega’s (hier Nienke Plas, Soundos, Rayen Panday, Alex Ploeg, Stefano Keizers en Henry van Loon met een stukje droogkomedie (muziek = een cover van een of ander carnavalsliedje).

Vertel ons: op welk moment schoot u in de (glim)lach?