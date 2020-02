Closing Time | Welshly Arms – Legendary

De laatste tijd vraag ik me best vaak af; hoe kan deze artiest nou nog niet tot de vaderlandse hitparades zijn doorgebroken? Dat geldt zeker voor Welshly Arms, die toch een behoorlijke staat van dienst heeft, met name ook doordat hun songs in verschillende films en series hebben gefigureerd. Ik hoorde ze in 2 van mijn favoriete series: Lucifer en Sense8.

Dat hun naam refereert aan Saturday Night Live wist ik niet tot ik voor dit stukje op onderzoek uit ging, maar het geeft er nog een lollig tintje aan ook.

Aan dit nummer is trouwens niets lolligs. Het is een krachtig statement, zowel qua muziek als qua tekst. Of nou ja, zo vat ik het in elk geval op. Ik vind het een beetje vergelijkbaar met Uprising van Muse. Iets van, we worden genaaid waar we bij staan, en we pikken het niet langer!

Eventually they’re gonna know who’s right

To make a stand you’ve got to win the fight

Can’t stand the heat then just stay out the light

Or you might never make it out alive

You gotta live without a compromise

Let everybody hear your battle cry!

‘Cause we’re gonna be legends

Gonna get their attention

What we’re doing here ain’t just scary

It’s about to be legendary

Yeah we’re gonna be legends

Gonna teach ‘em all a lesson

Got this feeling in our souls we carry

That it’s about to be legendary

Hoewel ik na het zien van de officiële video toch een beetje twijfel aan hun goede bedoelingen…