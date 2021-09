Closing Time | We Care a Lot

Een klassieker, die waarschijnlijk weinig toelichting behoefd. Als die wel nodig is, dan ben je waarschijnlijk jong (gefeliciteerd) of heb je een stuk algemene ontwikkeling gemist – maar dat is niet erg, dat kan iedereen gebeuren, en wij helpen graag om dit gemis goed te maken. Klik hier voor meer info over Faith no More, hier voor meer info over de toenmalige (en helaas overleden) frontman Chuck Mosley, maar hoe dan ook zet het geluid wat harder en klik op play. Mooi? Dan is deze bijvoorbeeld ook zeer de moeite waard. Geen dank!