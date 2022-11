Closing Time | Vamos A La Playa

De Koude Oorlog, wie kent ‘m nog? Spanningen tussen Oost en West, met altijd op de achtergrond die nucleaire dreiging. Was het niet met een atoombom, dan wel met een Waterstofbom. En dan kon je naar een schuilkelder, of onder je bureau zitten of een jodiumpil slikken. Of dansen op de vrolijke klanken van het Italiaanse disco-duo Righeira.

Italiaans?

Italiaans.

Maar ik hoor toch echt Spaans.

Dat klopt.

Het duo was Italiaans maar de producer en componist, Carmeo la Bionda, vond Spaans wat exotischer klinken, vandaar.

Maar ik dacht dat het een zomerhitje was, een niemendalletje.

Nee, ze zongen over dat de bom gevallen was. Dat er overal straling was. En dat er geen vissen meer zouden zijn. En dat de zee fluorescerend zou stralen.

Brrr, gezellig.

Wist je trouwens, dat er ooit 3 atoombommen gevallen zijn op Spanje?

Echt?

Echt.

Wanneer was dat dan?

17 januari 1966, bij Palomares, aan de zuidwest kust van Spanje. Het was een ongeluk. Een Amerikaanse B-52 bommenwerper, met vier bommen aan boord, kwam, hoog in de lucht, tijdens het bijtanken, in botsing met het tankvliegtuig. Het toestel stortte naar beneden. Twee atoombommen zijn daarbij ontploft. En zeven bemanningsleden vonden daarbij de dood. Het stralingsniveau in het gebied rond Palomares, ligt nog altijd hoger dan de omgeving. Het gebied daar is een verboden zone.

En wist je dat de schrijvers dit vakantiehitje niet van deze gebeurtenis op de hoogte waren?

Het toeval neemt soms vreemde afslagen.

Producer/componist Carmeo La Bionda is op zaterdag 5 november jl. overleden.