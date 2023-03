De Amerikaanse hardrockband Van Halen is in Nederland vooral bekend omdat oprichters Eddie en Alex van Halen hier opgroeiden. Weinig mensen weten echter dat hun moeder van Indische afkomst was.

Eddie van Halen staat bekend als een van ’s werelds beste rockgitaristen. Het concert hierboven is met zanger Sammy Hagar. The Seventh Seal werd genomineerd voor een Grammy Award in de hardrock-categorie.