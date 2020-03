"We gaan plat en hebben hulp nodig", kopt de NOS boven het bericht dat Brabantse ziekenhuizen de toestroom coronapatiënten niet aan kunnen. Paar citaten uit het artikel: "We hebben het ziekenhuis moeten ombouwen naar een plaats waar alleen nog maar coronapatiënten worden opgevangen", zegt de medisch coördinator van het Bernhoven-ziekenhuis in Uden. Er worden al patiënten vanuit Uden verplaatst naar andere ziekenhuizen in de buurt. Maar dat gaat al bijna niet meer. Het Bernhoven-ziekenhuis is "binnen één week is veranderd in slechts twee afdelingen: een voor patiënten met een corona-verdenking en een voor de bewezen besmette patiënten. Voor andere patiënten is geen ruimte meer." Het Amphia Ziekenhuis in Breda heeft zes patiënten zijn met een speciaal aangepaste bus van Breda naar Groningen gebracht, maar "Wij hebben problemen om patiënten uitgeplaatst te krijgen", zegt het hoofd infectiepreventie van het Amphia Ziekenhuis.

Traumachirurg Thomeer is vertelt over de grote moeite die gedaan moet worden om niet-coronapatiënten met een acute aandoening kwijt te raken aan andere ziekenhuizen in Nederland. "We hebben jullie boven de rivieren nodig", zei hij. "Wij hebben niet de energie meer om daar eindeloos voor te bellen. Wij willen dat wij worden benaderd over welke patiënten er overgenomen kunnen worden."