Closing Time | Loungin’

Jazzmatazz. An experimental fusion of hip hop and jazz. Zegt de ondertitel van de plaat. En daar heb ik niets aan te voegen. Behalve dan dat het een erg geslaagd experiment is.

Mellow out, just loungin’. Guru zelf relaxed op z’n gympies en pantoffels en Donald Byrd, stijlvol gekleed tot in de puntjes, op z’n vurrukkelukke gestopte trompet.

Meer van Jazzmatazz hieronder

01 – Introduction – 00:00​

02 – Loungin’ – 1:21​

03 – When You’re Near – 06:00​

04 – Transit Ride – 10:04​

05 – No Time To Play – 14:02​

06 – Down The Backstreets – 18:56​

07 – Respectful Dedications – 23:44​

08 – Take A Look (At Yourself) – 24:39​

09- Trust Me – 28:38​

10 – Slicker Than Most – 33:05​

11 – Le Bien, Le Mal – 35:43​

12 – Sights in the City – 39:06