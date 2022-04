Closing Time | Literal Video

Omdat de boog niet altijd gespannen kan staan, vandaag een flauwigheidje, maar wel een flauwigheidje dat niet zomaar is ontstaan, en wel een flauwigheidje waar ik wel soms om moet lachen.

De literal video is ontstaan omdat de echte, originele video’s er ook wel om vroegen. Man, wat een pretentieuze onzin kan er soms in een clip gepropt worden. Mysterische sfeertjes, suggesties. Dat je denkt, het zal wel symbolisch, zijn, of verwijzen naar een diepere laag, iets literairs ofzo wat mij ontgaat. En sommige artiesten of clipmakers nemen zichzelf, en de clip dus, zo serieus, tsja, en dan krijg je van die kitsch.

En de literal video neemt dat dus op de hak: die vertelt wat er te zien is, waar je naar kijkt. Er is geen dubbele bodem, het is wat het is. Flauw? Zeker. Maar ik moest vroeger ook altijd erg lachen om Leslie Nielsen in de Naked Gun reeks.