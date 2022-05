Closing Time | Lip Up Fatty & Can Can

De keer dat ik Bad Manners zag spelen, dat was op een festival, was Buster Bloodvessel (Douglas Trendle voor zijn moeder en tante), gehuld in een witte overal, en was hij zeer aanwezig op het podium, daar stond iemand, daar bewoog iemand. Want dat had ik niet verwacht dat iemand van dat uh, formaat, zo energiek kon zijn, gedurende het hele nummer Lip Up Fatty, was Buster onvermoeibaar aan het springen – en zingen.

Zijn gewicht schijnt inmiddels van een kleine 200 kilo naar een dikke (sorry) 80 kilo te zijn gezakt.

Bad Manners heeft nooit helemaal dezelfde populariteit als die andere skabands, The Specials en Madness gehad, aan hun podiumpresentatie lag dat in ieder geval niet. Daarom twee nummers, Lip Up Fatty en een feestelijke cover: Can Can.