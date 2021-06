Closing Time | I Wan’na Be Like You

Hoe zou het zijn om de liedjes van de oude Walt Disney tekenfilms te laten uitvoeren door popartiesten van nu? Dat vroeg muziekproducer Hal Willner zich af. Contacten in de muziekwereld had hij, hij had genoeg werk van artiesten van naam geproduceerd. Maar het kostte soms moeite om een muzikant te overtuigen om iets uit Pinokkio, Mary Poppins, Junglebook of Sneeuwwitje te zingen: ‘wait a minute…about that song that the bear sings, is that a good careermove?’

Maar het is ‘m gelukt. In 1988 verscheen de elpee Stay Awake, Various Interpretetations of Music from Vintage Disney Films. Met daarop onder andere bijdragen van Sinead O’Connor, Bonnie Raitt, The Replacements, Ringo Star, Suzanne Vega, Tom Waits, Michael Stipe en Los Lobos.

Van Los Lobos het erg aanstekelijke I Wan’na Be Like You uit de film Jungle Book.