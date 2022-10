Tegenwoordig lijkt ‘Everything Everything‘ alles mogelijk. Caroline van der Plas zei over Johan Remkes: ‘I want a love like this’.

Voor hun onlangs uitgebrachte album ‘Raw Data Feel’ deed Everything Everything een poging ver buiten de hersendoos te geraken. Het album zou tot stand komen met een grote dosis artificial intelligence. Uiteindelijk was er maar 5% arificiële input (bron: The Guardian).