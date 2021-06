Closing Time | Dies irae – Galina Oestvolskaja

Vandaag zou Galina Oestvolskaja 102 geworden zijn, ware het niet dat ze in 2006 op 87-jarige leeftijd overleed. Van deze bijzondere Russische componiste hoort en ziet u ‘Dies irae’(popi vertaald: een heel kwade dag) voor piano, slagwerk en acht contrabassen.

U ziet nu ook waar Matthijs van Nieuwkerk het idee vandaan haalde om een bandje op een steigers te laten spelen. Dat geheel terzijde.

Galina Oestvolskaja is in Nederland bekend geworden dankzij Reinbert de Leeuw (vorig jaar overleden). In 1994 en 1997 maakte Cherry Duyns samen met Reinbert de Leeuw de serie ‘Toonmeesters’, acht korte documentaires over componisten van ‘klassieke muziek uit de 20e eeuw’.

Uit die serie: Kijk naar de aflevering over Galina Oestvolskaja (1994 – 30 min.), waarin een stukje ‘Dies irae’ wordt vertolkt door Reinbert de Leeuw en het Schönberg Ensemble (tegenwoordig Asko|Schönberg).

In de documentaire weet Reinbert de Leeuw en afspraak met haar te krijgen en ontmoet haar in haar woning in Sint Petersburg. Ze wil niet in beeld (“Ik ben mensenschuw” zegt ze als ze De Leeuw binnenlaat).

Buiten beeld horen we haar verkalren dat ze alleen composities laat uitvoeren waar ze zelf tevreden over is. Als ze na enkele weken tot soms zelfs een jaar een compositie niet goed genoeg vindt, gaat het werk de deur niet uit. Veel van haar composities heeft ze daarom verscheurd.

Jaren later (2005) maakte ook Josée Voormans een documentaire en inmiddels lijkt Oestvolskaja haar schuwheid overwonnen, want ze laat zich gewillig filmen en beantwoord ook persoonlijke vragen. Ze is waarschijnklijk meer op haar germak bij Josée Voormans omdat ze in haar eigen taal kan communiceren (bij Reinbert de Leeuw moest dat in het Duits).

Kijk ook naar ‘Schreeuw in het heelal’ (33 min.)