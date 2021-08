Closing Time | Death

Lang, héél lang geleden had ik een (metal)programma bij een lokaal radiostation, samen met een vriendin. Eén van de bandjes die ik daar graag langs liet komen was Death, en met name werk van hun rond die tijd uitgekomen CD The Sound of Perseverance. Mijn favoriet was Story to Tell.

Niet zozeer omdat het zoveel beter was dan de andere liedjes (ze waren en zijn vrijwel allemaal geweldig), maar vanwege de vele breaks, waardoor vriendin in kwestie minstens 5x gedurende het nummer een hartverzakking kreeg omdat ze (onterecht) dacht dat het nummer was afgelopen terwijl wij nog zaten te kletsen en nog geen nieuw plaatje hadden klaargezet.

Dit album zou helaas het laatste zijn van Death – bandleider, zanger, gitarist en songwriter Chuck Schuldiner zou in 2001 veel te vroeg overlijden, waarmee ook één van de eerste (en betere) death metal bands zou ophouden te bestaan. Hoewel nog steeds veel mensen lol hebben van hun werk, gelukkig.