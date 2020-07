Closing Time | Christine and the Queens

Meet Christine and the Queens. Een nogal verwarrende naam, want het is geen band maar gewoon een zangeres. Die ook nog eens geen Christine heet, maar Héloïse Létissier. Toen ze voor het eerst optrad deed ze dat met een stel drag queens, en hoewel die inmiddels van haar podium zijn verdwenen, heeft ze de naam gehouden. Ze is behalve zangeres vooral ook danseres, en dat is terug te zien in al haar performances, waarbij ze zich meestal omringt met een groep dansers.

Hier is ze nauwelijks bekend, maar internationaal heeft ze al de nodige prijzen gewonnen. Vanity Fair benoemde haar in 2016 tot meest invloedrijke Franse persoon. Forbes noemde haar zelfs een van de meest invloedrijke personen onder de 30, ter wereld.

Dit nummer heet oorspronkelijk Christine, maar ze heeft voor de Amerikaanse markt een “vertaling” gemaakt met de titel Tilted. Ik zet dat tussen aanhalingstekens, want hoewel mijn Frans niet best is, kwam ik er met Google translate achter dat er nogal een verschil zit tussen de teksten. Overigens is van beide nauwelijks chocola te maken, en ook van haar uitleg wordt je niet veel wijzer. Ze vindt dat iedereen er zijn eigen interpretatie aan moet geven. Leuk, die dichterlijke vrijheid, maar ik snap er de ballen van. Gelukkig wordt dat ruimschoots goedgemaakt door de prachtige melodie en dans.

Bovenaan het origineel, en hier een deels Engelstalige live versie met een kleine bonus aan het eind. Let daarbij vooral ook op de abominabele, maar ook schattig slechte uitspraak van het Engels.

Tilted @Later…with Jools Holland