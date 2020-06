Closing Time | Arsenal

SG-café maandag 08-06-2020 Dit is het Sargasso-café van maandag 08-06-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Google en Microsoft kapen gesubsidiëerde windenergie Gebroken beloftes: hoe de Wieringermeerpolder dichtslibde met windturbines en datacentra Enorme windturbines in de Wieringermeerpolder zouden honderdduizenden huishoudens van groene stroom voorzien. Dat liep anders. Er kwamen datacentra van Microsoft en Google die alle groene stroom opslurpen. En de burger betaalt eraan mee.

Tegendemonstratie tegen Black Lives Matter De organisatie van de Black Lives Matter-demonstratie in Leeuwarden is ‘verdrietig’ vanwege de tegendemonstratie die is aangekondigd voor zaterdag 13 juni. Eén van de mensen die veroordeeld is voor de blokkade van de A7 in 2017 heeft de tegendemonstratie aangekondigd want "Het enige punt dat ik wil maken is dat alle levens even belangrijk zijn. Het maken van onderscheid is anno 2020 nogal een dingetje. Iedereen is gelijk’’.

Immigranten uit Hongkong welkom in het Verenigd Koninkrijk Britse leiders voelen een speciale verantwoordelijkheid voor Hongkong. 'Johnson waarschuwt dat hij in de quasi-stadstaat kwistig zal strooien met miljoenen Britse verblijfsvergunningen als president Xi Jinping de plannen voor een nieuwe veiligheidswet die indruist tegen de Hongkongse autonomie niet intrekt. Bijna 3 miljoen Hongkongers komen ervoor in aanmerking. Volgens de huidige regels zitten er beperkte voordelen aan de British National Overseas-pas. Bezitters mogen maximaal zes maanden in het VK verkeren. Johnson wil echter die voordelen fors verruimen: de bezitters kunnen straks in het VK wonen, werken, jaarlijks hun verblijfsvergunning verlengen en uitzicht krijgen op volledig Brits staatsburgerschap.' Wat was ook al weer de reden waarom Johnson zoveel Britten vier jaar geleden wist over te halen om voor de Brexit te stemmen?

