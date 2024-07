Assange is vrij – maar journalisten blijven bedreigd

Julian Assange viert vandaag zijn 53e verjaardag. Voor het eerst sinds lange tijd in vrijheid. Vorige week werd hij uit de gevangenis in Londen overgebracht naar een Amerikaans eiland in de Stille Oceaan waar de rechter hem veroordeelde tot vijf jaar gevangenis vanwege het overtreden van de spionagewet. Omdat hij in Engeland al vijf jaar had vastgezeten in afwachting van uitlevering aan de VS werd hij onmiddellijk vrijgelaten. Het was allemaal onderdeel van de deal die zijn juridisch team met de Amerikaanse aanklagers had gesloten. Assange zat al sinds april 2019 opgesloten in de Belmarsh-gevangenis in Londen. Daarvoor verbleef hij zeven jaar als asielzoeker op de ambassade van Ecuador. Hij kreeg daar een relatie met zijn advocaat Stella met wie hij inmiddels twee kinderen heeft.

De onderhandelingen over de vrijlating van haar man hebben volgens Stella Assange aangetoond dat de regering van de Verenigde Staten zich buitengewoon ongemakkelijk heeft gevoeld bij de meest recente uitspraak van de Britse rechter. Die hield in dat Assange tegen zijn uitlevering in beroep mocht gaan. Een zwak punt in de aanpak van de Amerikaanse aanklagers vormde de onzekerheid over de toepassing van het First Amendment – als het tot een proces zou komen in de VS. De vraag was of Assange als niet-Amerikaan wel een beroep zou kunnen doen op gelijke behandeling inzake de grondwettelijke free speech. Voor de Britten een onoverkomelijk punt. Om een eventuele nederlaag bij de Britse rechter van beroep te vermijden zouden de Amerikanen bereid zijn geweest tot een vergaande deal die Assange feitelijk meteen op vrije voeten stelde. Wat ook nog meegespeeld kan hebben is de vrees dat, als het toch tot uitlevering zou komen, Assange in een daarop volgend proces in de VS wel eens een boekje open zou kunnen doen over de plannen van de CIA om hem te ontvoeren en zelfs te vermoorden.

Een spelletje rechtspraak

Op het eiland Saipan in de Stille Oceaan legde Assange geheel volgens afspraak een bekentenis af: hij heeft in strijd met de spionagewet gehandeld. Kevin Gosztola en Mohamed Elmaazi, die de affaire-Assange al jaren van nabij volgen, schreven op The Dissenter hoe dat ging:

Tijdens de rechtszitting in Saipan vroeg rechter Manglona Assange om te beschrijven hoe hij ‘de ten laste gelegde misdaad’ uitvoerde. “Als journalist moedigde ik mijn bron aan om informatie te verstrekken waarvan werd gezegd dat deze geheim was, om die informatie te publiceren. Ik geloof dat het Eerste Amendement deze activiteit beschermde, maar ik accepteer dat het, zoals geschreven, een schending is van het statuut van de Spionage Act.” ‘Dus u had [een] bepaalde overtuiging, maar u begrijpt ook wat de wet eigenlijk zegt?’ antwoordde Manglona. Assange zei tegen de rechter: “Ik geloof dat het Eerste Amendement en de Spionagewet met elkaar in tegenspraak zijn, maar ik accepteer dat het gezien alle omstandigheden moeilijk zou zijn om een ​​dergelijke zaak te winnen.” In wezen herinnerde Assange zich een daad die verslaggevers bij talloze mediakanalen routinematig begaan, en de rechter accepteerde dat als een ‘misdaad’.

De rechter speelde het spelletje mee en veroordeelde hem volgens afspraak tot vijf jaar gevangenisstraf, waarna hij meteen kon vertrekken naar Sydney. De onafhankelijkheid van de Amerikaanse rechtspraak is in de hele procedure niet aan de orde geweest.

Een afschrikwekkend effect

Bij alle vreugde over de vrijlating van Assange waren er ook kritische commentaren. Wat betekent deze veroordeling van een uitgever/journalist op grond van die oude spionagewet voor de persvrijheid? Tot nu toe werden op grond van deze wet uit 1917 alleen mensen veroordeeld die hadden gelekt. Nu zijn ook degenen die informatie van klokkenluiders publiceren de sjaak. Is dit geen waarschuwing aan elke journalist die compromitterende, staatsgeheime informatie in handen krijgt om er niets mee te doen? En wat zullen we dan als burgers allemaal gaan missen over het gedrag van onze overheden? Bruce Afran, een Amerikaanse constitutionele advocaat, en Marjorie Cohn, voormalig president van de Amerikaanse National Lawyers’ Guild, vertelden beiden aan Consortium News dat een pleidooiovereenkomst geen juridisch precedent schept. Daarom zou de deal van Assange journalisten in de toekomst niet in gevaar brengen omdat ze vervolgd zullen worden voor het accepteren en publiceren van geheime informatie uit een bron, omdat Assange met een dergelijke aanklacht heeft ingestemd. De deal zelf is misschien gen juridisch precedent, maar geldt dat ook voor het uiteindelijke vonnis van rechter Manglona?

Los daarvan is twaalf jaar onvrijheid waarschijnlijk voor veel journalisten al indrukwekkend genoeg om de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten bij het naar buiten brengen van de staat onwelgevallige informatie. En daarmee is de affaire-Assange hoe dan ook een aanslag op de zo broodnodige openheid in een democratische samenleving.