35 jaar .NL

Aanstaande vrijdag (25 april) wordt de 35e verjaardag van .NL gevierd. Piet Beertema, de ‘godfather’ van deze landcode,

Aanstaande vrijdag, 25 april, is het 35 jaar geleden dat Piet Beertema, toen verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica, .NL registreerde. Het was het allereerste actieve landendomein ter wereld.

Terzijde: Ook het Centrum voor Wiskunde en Informatica is jarig. Het bestaat 75 jaar.

Op het toenmalige netwerk hadden alle computers een naam van maximaal zeven letters en cijfers. Beheerders mochten die naam zelf bedenken, maar hij moest wel wereldwijd uniek zijn. In 1986, toen er een kleine 25.000 computers op het netwerk waren aangesloten, werd dat systeem onbeheersbaar en leidde het tot steeds meer naamsconflicten.

Beertema, die als centrale arbiter voor Europa fungeerde, vond de oplossing in het al in 1984 in Amerika bedachte hiërarchische domeinnamensysteem (land > organisatie > afdeling > computer) met decentraal beheer. Hij stuurde een officiële aanvraag – per e-mail en op papier – naar de autoriteit ervoor, John Postel van het Stanford Research Institute.

Op 25 april 1986 kwam het verlossende woord, per e-mail: toegewezen! Daarmee was .NL geboren. Al met al bleek het, tegen Beertema’s verwachting in, geen zware bevalling. Beertema is daarmee een van de godfathers van het internet.

Tien jaar lang heeft Beertema de registratie van alle domeinnamen onder .NL verricht. Daarna droeg hij die steeds omvangrijker wordende taak over aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). SIDN werd opgericht op 31 januari 1996 door Boudewijn Nederkoorn (indertijd directeur van SURFnet), Ted Lindgreen (oprichter van NLnet) en Beertema zelf. Inmiddels zijn er meer dan 6 miljoen domeinnamen die op .NL eindigen.

Ter gelegenheid van het 35-jarige bestaan van .NL is Beertema een actie begonnen ten gunste van ‘Free a Girl’. Wereldwijd zitten er 2 miljoen kinderen, voornamelijk meisjes, vast in een situatie van seksuele uitbuiting. Ze worden opgesloten, mishandeld en uitgebuit in onder andere bordelen, massagesalons of in garageboxen. ‘Free a Girl’ probeert deze kinderen te bevrijden en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat degenen die hen uitgebuit hebben daadwerkelijk vervolgd worden, ook in Nederland.

Beertema heeft zelf een substantieel bedrag gedoneerd en vraagt anderen hem te helpen om de opbrengst van zijn actie voor ‘Free a Girl’ op 25 april 2021 op 35.000 euro te krijgen – duizend euro per jaar dat .NL bestaat. De teller staat momenteel al op ruim 18.600 euro.

Doneren kan via de actiepagina van Free a Girl. Wel even opletten: Gebruik de grote “DONEER NU” knop met slotje, niet de kleinere knop bovenin!

Wij feliciteren Piet Beertema en hopen dat aanstaande vrijdag zijn ‘verjaardagscadeau’ binnen zal zijn.