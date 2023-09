Veel steun voor verkleining van de veestapel

De transitie naar minder dierlijke en meer plantaardige voeding wordt breed gesteund onder Nederlanders. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van ProVeg Nederland, Wakker Dier, Dier&Recht, World Animal Protection en de Dierencoalitie. Kiezers verwachten vergaande stappen van hun politieke partijen in onder andere het verkleinen van de veestapel, subsidies voor plantaardige alternatieven en een verbod op kiloknallers. Dit geldt niet alleen voor de kiezers van groene partijen, maar voor kiezers op een groot deel van het politieke spectrum. Zo zijn ook de kiezers van Nieuw Sociaal Contract zijn in grote meerderheid voorstander van dergelijke maatregelen.

Een grote meerderheid van 70% van de Nederlanders voelt zich ongemakkelijk bij de manier waarop dieren gebruikt worden in de voedingsindustrie. Tweederde (66%) vindt dat we in Nederland minder dierlijke producten en meer plantaardige moeten eten. Dit vertaalt zich ook naar concrete wensen en maatregelen: zo vindt 66% van de Nederlanders dat de veestapel zou moeten worden verkleind en steunt 62% een verbod op de intensieve veehouderij. Ook kiezers van VVD en CDA willen in meerderheid dat de veestapel wordt verkleind.

“Het onderwerp is veel minder gepolariseerd dan je zou verwachten in een tijd waarin de ‘boerenstem’ zo luid klinkt.”

[persbericht ProVeg]