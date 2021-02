Urgenda-vonnis vindt navolging in Frankrijk

Franse rechtbank veroordeelt regering wegens gebrek aan actie tegen klimaatopwarming.

De Franse regering heeft niet genoeg gedaan om de uitstoot van broeikasgassen te beteugelen en de klimaatverandering te bestrijden, zoals ze had beloofd onder het klimaatakkoord van Parijs, oordeelde een administratieve rechtbank in Parijs woensdag. De rechtbank zei ook dat Frankrijk gedeeltelijk verantwoordelijk was voor een verandering in de samenstelling van de atmosfeer die verband houdt met de uitstoot van broeikasgassen – die het oordeel ecologische schade noemde – omdat het zijn doelstellingen voor emissiereductie niet respecteerde.

Dit is de eerste keer dat een rechtbank de Franse staat veroordeelt vanwege zijn klimaatbeleid. Het vonnis volgt op een soortgelijke uitspraak in Nederland