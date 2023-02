Superjachten vrijgesteld van Europese CO2 heffing

Superjachten blijven belastingvrij.

Jachten verbruiken enorme hoeveelheden brandstof – en in de regel geldt: hoe groter het schip, hoe meer diesel en navenant grote hoeveelheden broeikasgassen. De meeste zogenaamde superjachten stoten duizenden tonnen per jaar uit’, schrijft Tagesschau. ‘Ter vergelijking: een persoon in Duitsland produceert gemiddeld ongeveer elf ton broeikasgassen per jaar.’

Niettemin blijven eigenaars of huurders van jachten profiteren van een vrijstellingsregel in de CO 2 -emissiehandel. Naast grote industriële bedrijven en luchtvaartmaatschappijen zullen vanaf 2024 ook het wegverkeer en de gebouwde omgeving vallen onder het emissiehandelssysteem, evenals passagiers- en vrachtschepen met een bruto geregistreerd tonnage van 5000 of meer. Dit geldt echter niet voor ‘niet-commerciële exploitanten of zuivere recreatievaartuigen’, liet de Europese Commissie aan Tagesschau weten.

[Bron: 360 Magazine