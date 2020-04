SG-café zaterdag 18-04-2020 Dit is het Sargasso-café van zaterdag 18-04-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Nieuwe poging voor gezamenlijk migratiebeleid EU they argue that a "binding mechanism" to distribute asylum applicants be included in the executive body's latest plan — the New Pact on Migration and Asylum — for a Continent-wide solution to the problem. But crucially, their proposal says that other EU countries can offer "other measures of solidarity," meaning that they could help in ways besides actually accepting migrants — although under the proposal this should be the exception. Duitsland, Frankijk, Italië en Spanje komen met een nieuw initiatief om de impasse over het migratiebeleid te doorbreken. De ministers van Binnenlandse Zaken van de vier landen zetten hun uitgangspunten uiteen in een brief aan de Europese Commissie. Ze bieden een opening aan de landen die tot nu toe weigerden migranten op te vangen.

Nederlandse regering negeerde adviezen voor internationale aanpak epidemie Drie keer werd Nederland gewaarschuwd voor een pandemie, maar de regering koos voor het isolement Een van de adviseurs: “Wat ik twee jaar geleden bemerkte, was dat het Nederlandse beleid vooral wordt bepaald door de onenigheid tussen het ministerie van vws en buitenlandse zaken”

