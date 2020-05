SG-café vrijdag 22-05-2020 Dit is het Sargasso-café van vrijdag 22-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Autodealer ziet het coronavirus als een 'tijdelijke hik' De grootste autodealer van Nederland, het Brabantse Van Mossel Automotive, ziet de toekomst niet pessimistisch in . (FD €) '....in de eerste vier maanden van het jaar liggen de resultaten op hetzelfde niveau als in 2019. We hebben voor de komende maanden wel een tegemoetkoming in de loonkosten aangevraagd maar ik verwacht niet dat we er gebruik van zullen maken.’ ‘Landen met een algehele lockdown doen het heel erg slecht. In Nederland, Denemarken en Zweden, met soepeler regelgeving en een ‘intelligente lockdown’ valt de schade relatief mee. In Nederland zijn dealerbedrijven, met dank aan het kabinet, nauwelijks dicht geweest. ‘Dit is geen structurele crisis zoals de financiële crisis van 2008-2009. Het kan ook zomaar zijn dat mensen de komende jaren het openbaar vervoer vaker zullen mijden, voor onze sector zou dat positief zijn.'

SG-café donderdag 21-05-2020 Dit is het Sargasso-café van donderdag 21-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café woensdag 20-05-2020 Dit is het Sargasso-café van woensdag 20-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café dinsdag 19-05-2020 Dit is het Sargasso-café van dinsdag 19-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

SG-café maandag 18-05-2020 Dit is het Sargasso-café van maandag 18-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

'Duitsland verstoort interne markt met coronasteun' EU-Commissaris Margarethe Verstager maakt zich zorgen over de verschillen in de staatssteun die de lidstaten aan bedrijven verstrekken. De helft van de door de EU goedgekeurde Corona-steun gaat naar de Bondsrepubliek. Het risico bestaat dat hierdoor de concurrentie op de interne markt wordt verstoord en het economisch herstel wordt vertraagd, zei Vestager tegen de Süddeutsche Zeitung - "en dat is tot op zekere hoogte al gebeurd".

SG-café zondag 17-05-2020 Dit is het Sargasso-café van zondag 17-05-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.