In Politico’s Poll of Polls is de PvdA-GL combinatie nu de grootste.

PvdA en GL kwamen in juni opgeteld op 16%, na de aankondiging van de gezamenlijke lijst staan ze nu op 18%. De VVD volgt met 17%, BBB is flink gedaald sinds de Provinciale Statenverkiezingen naar 16%. Sinds die tijd is de PVV weer in populariteit gestegen tot 11%. De rest haalt de 10% niet.