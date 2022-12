Nieuwe ‘sleepwet’ ingediend

De AIVD wil alsnog op grote schaal het internetverkeer van Nederlanders aftappen, op zoek naar Chinese of Russische hackers.

Volgens de inlichtingendiensten is de wet nodig om beter onderzoek te doen naar hackers uit Rusland, China, Iran of Noord-Korea. De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) die moest toezien op de inzet van de operaties wordt in de wet die nu aan de Tweede Kamer is gestuurd buiten spel gezet. Reden voor een van de leden om op te stappen. Bert Hubert vindt dat de wet veel te ver gaat. “De AIVD mag straks het internet in een wijk aftappen en een half jaar bewaren om te kijken of er iets interessants tussen zit”, zegt hij. De diensten voelden zich afgeremd door de toezichthouder, die eigenlijk vond dat er alleen ‘gericht’ op doelwitten mag worden opgetreden. En dus niet via grootschalige ‘kabelinterceptie’, ofwel de sleepmethode, door grote hoeveelheden data door te speuren. De diensten willen daar straks meer ruimte bij krijgen.

Het heet een tijdelijke wet, maar volgens Hubert blijkt uit advies van de Raad van State dat de verruiming van de bevoegdheden en de verschuiving van het toezicht niet meer ongedaan zullen worden gemaakt.

Hiermee wordt de uitslag van het referendum over de WIV (2018) definitief naar de prullenbak verwezen.