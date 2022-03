Meer vrouwen dan mannen in nieuwe regering Portugal

De nieuwe centrum-linkse regering van Antonio Costa telt negen vrouwelijke en acht mannelijke ministers

Portugal volgt hiermee volgens dit rapport van de EU Finland, Oostenrijk, Zweden en Frankrijk waar het aantal vrouwelijke ministers ook de 50% overstijgt. In Nederland heeft Rutte IV precies evenveel mannelijke als vrouwelijke ministers. Vrouwelijke parlementsleden zijn in alle landen nog steeds in de minderheid. In Nederland is het aantal vrouwen bijna 40%. Vrouwelijke premiers vinden we in Denemarken, Estland, Litouwen en Finland.