Le Pen beschuldigd van misbruik EU-geld

Het Franse Openbaar Ministerie bestudeert een rapport van het antifraudebureau van de Europese Unie waarin Marine Le Pen wordt beschuldigd van het verduisteren van EU-gelden.

Het zou in totaal gaan om een bedrag van €136.993,99. Het OM heeft het rapport al op 11 maart ontvangen. Dat het nu in de publiciteit komt is volgens Le Pen opzet, om haar vlak voor de verkiezingen in diskrediet te brengen. In de polls voor de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen aanstaande zondag heeft huidig president Emmanuel Macron een kleine voorsprong.

Het misbruik zou volgens Politico o.a. een interne partijconferentie betreffen van de partij van Le Pen waarvoor zij in Brussel subsidie had gevraagd vanwege het onderwerp “the regions and Europe in the face of the financial crisis.” In werkelijkheid ging het om de voorbereiding van de Franse presidentsverkiezingen. ‘Volgens het relaas van een deelnemer haalde Le Pen bij het betreden van de vergaderruimte een Europese vlag uit haar tas en vroeg haar personeel om deze aan de muur te hangen en er foto’s van te maken (die vervolgens naar het Parlement werden gestuurd voor terugbetaling). Zodra ze klaar waren, zei Le Pen naar verluidt, wijzend op de vlag: “Stop die shit weg.”