Italiaanse Vijfsterrenbeweging splitst

De Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio heeft zich afgesplitst van de 5Stelle-beweging.

Di Maio heeft een aantal parlementsleden van 5S meegenomen uit protest tegen het standpunt van de partij over het leveren van wapens aan Oekraïne. Hij vindt dat zijn partij onverkort moet kiezen voor Oekraïne. ‘De grootste politieke groep in het parlement heeft de plicht om de regering ondubbelzinnig te steunen’, meent Di Maio. Partijleider Conte van de Vijfsterrenbeweging is op dit punt terughoudender. Hij vindt dat wapenleveranties de oorlog verder kunnen aanwakkeren en pleit voor onderhandelingen.



Di Maio en zijn aanhangers blijven de regering wel steunen. Hij is niet van plan een nieuwe partij op te richten. Matteo Renzi, die zich eerder afsplitste van de Democratische Partij, meent dat dit het einde van de Vijfsterrenbeweging betekent.