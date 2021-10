IND blokkeert bezoek gevangene Guantánamo Bay

Mohamedou Ould Slahi die 14 jaar lang onterecht en zonder proces gevangen zat in Guantánamo Bay wordt nog altijd niet toegelaten in Nederland

Ould Shahi heeft in mei bij de IND een verzoek ingediend voor een gecombineerde vergunning voor werk en verblijf. Hij was door cultureel centrum De Balie uitgenodigd voor het Vrijdenkersfestival dat a.s. vrijdag van start gaat. De behandeling van zijn verzoek, waarvoor normaal drie maanden staat, is uitgesteld tot februari 2022.

Na 14 jaar onterechte gevangenschap in Guantánamo Bay, is hij nog altijd niet vrij, en moet Ould Slahi nog steeds wachten op overheden die zonder uitleg zijn vrijheid beperken. Ook de Nederlandse overheid heeft wederrechtelijk deelgenomen aan het vervoeren van gevangenen uit Guantánamo Bay naar plekken waar ze gemarteld konden worden, de zogenaamde extraordinary rendition. Het zou de Nederlandse overheid sieren als ze Ould Slahi niet verder beperken in zijn vrijheid.

Hoewel Ould Slahi gevangen zat in Guantánamo Bay, werd er nooit een aanklacht tegen hem geformuleerd. Hij werd er vernederd en gemarteld. In 2015, terwijl Ould Slahi nog vastzat, verscheen zijn boek Guantánamo Diary, waarin hij zijn ervaringen in de gevangenis beschreef. In 2016 werd Ould Slahi vrijgelaten, zonder ooit aangeklaagd te zijn geweest. Hij verhuisde terug naar Mauritanië, waar hij nu woont.

[persbericht De Balie]