De roekeloosheid van Netanyahu heeft Israël tot oorlog gebracht

‘Hamas, een ‘kleine’ terreurorganisatie, heeft de naaktheid van Israël, een regionale supermacht, blootgelegd. Hoewel het falen in de eerste plaats te wijten is aan de militaire inlichtingendienst en de veiligheidsdienst van Shin Bet, zal premier Benjamin Netanyahu zijn handen niet in onschuld kunnen wassen.’

Dit schrijft Yossi Verter van het linkse Israëlische blad Haaretz in zijn analyse van de recente gewelddadigheden in Israël.

Zelfs de vernietiging van de hele Gazastrook zal dit ‘grootste veiligheidsfalen sinds 1973’ niet goed kunnen maken. ‘Het zal de bittere smaak van het debacle niet verzachten, en het zal de schok van het aantal doden en ontvoerden niet verzachten,’ schrijft hij. En verder:

Netanyahu en zijn roekeloze en gestoorde agenda, samen met zijn verschrikkingenregering, die deze natie in stukken heeft gehakt, hebben deze oorlog over ons gebracht. Hamas, die een verscheurd publiek zag, verscheurd en geteisterd door haat, met een defensie-establishment waarvan de beste mensen weigeren of overwegen te weigeren te dienen, vond het moeilijk om de verleiding te weerstaan.

Het redactioneel commentaar van de krant wijst eveneens Netanyahu aan als verantwoordelijke voor de oorlog tussen Israël en Hamas:

De premier, die trots is op zijn enorme politieke ervaring en onvervangbare wijsheid op het gebied van veiligheid, is er totaal niet in geslaagd de gevaren te onderkennen waar hij bewust Israël naartoe leidde toen hij een regering van annexatie en onteigening oprichtte, toen hij Bezalel Smotrich en Itamar Ben-Gvir benoemde. naar sleutelposities, terwijl ze een buitenlands beleid omarmden dat openlijk het bestaan en de rechten van de Palestijnen negeerde.

Een premier die in drie corruptiezaken is aangeklaagd, kan de staatszaken niet behartigen, omdat nationale belangen noodzakelijkerwijs ondergeschikt zullen zijn aan het bevrijden van hem van een mogelijke veroordeling en gevangenisstraf. Dit was de reden voor de oprichting van deze gruwelijke coalitie en de door Netanyahu beraamde gerechtelijke staatsgreep, en voor de verzwakking van de hoogste leger- en inlichtingenofficieren, die als politieke tegenstanders werden gezien. De prijs werd betaald door de slachtoffers van de invasie in de Westelijke Negev.