Bloedbad bij arrestaties in Minsk

De Russische journalist Nikita Telizhenko doet verslag van zijn arrestatie tijdens de protesten in Minsk tegen het bewind van Loekashenko.

In het politiebureau liggen de demonstranten dicht opeen gepakt, de gewonden in hun eigen bloed. Als ze overgebracht worden naar de gevangenis slaagt Telizhenko er in met enkele agenten te spreken. Hij heeft de indruk ‘dat sommige van zijn escortes van de Wit-Russische speciale troepen pure sadisten waren, terwijl anderen vroom geloofden dat hun dienst hun thuisland beschermt tegen buitenlandse en binnenlandse vijanden.’ De laatsten zijn bang voor Oekraïense toestanden.

Een live-blog over de protesten in Wit-Rusland vind je hier.

De minister van Binnenlandse Zaken van Wit-Rusland Barsukov heeft aangekondigd dat alle gevangen demonstranten vanmorgen zullen worden vrijgelaten.

Zijn collega Makej van Buitenlandse Zaken verklaarde in Zwitserland dat hij bereid is „om een constructief en objectief gesprek te voeren over onze verkiezingen. Wit-Rusland is bereid een gesprek te voeren met onze buitenlandse bondgenoten over alle zaken rond de ontwikkelingen in het land,” bericht De Limburger.

Open waanlink