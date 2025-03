Amerikaanse ambtenaren mogen geen algemeen nieuws meer zien

Werknemers Amerikaanse ministerie van Sociale Zaken mogen geen algemeen nieuws meer lezen

Werknemers van het Amerikaanse ministerie van Sociale Zaken mogen sinds eind vorige week geen websites met algemeen nieuws meer bekijken vanaf overheidscomputers. Daaronder vallen naast titels Washington Post, New York Times en MSNBC ook WIRED. Die laatste uitgave heeft diepgravend bericht over ingrepen in de sociale zekerheid door DOGE, het ‘efficiencydepartement’ onder Elon Musk. Ook lokale nieuwssites zijn niet langer toegankelijk, melden werknemers van de Social Security Administration (SSA).

Een woordvoerder van SSA zegt tegenover WIRED dat de beperkingen zijn ingevoerd omdat werknemers “zich moeten richten op essentiële klussen en het dienen van het Amerikaanse volk”.

[bericht van Villamedia