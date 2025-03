Ambassadeur Zuid-Afrika is niet langer welkom in de VS

Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio noemt ambassadeur Ebrahim Rasool een ‘raciale opruiende politicus die Amerika haat’ en Donald Trump.

Rasool is een voormalig anti-apartheidsactivist die voor zijn activisme in de gevangenis heeft gezeten en later politicus werd in het African National Congress. Het uitzetten van een ambassadeur is een zeer zeldzame zet van de VS, hoewel lager geplaatste diplomaten vaker het doelwit zijn van de persona non grata-status.



In februari bevroor Trump de Amerikaanse hulp aan Zuid-Afrika. Hij verwees daarbij naar een wet in het land die volgens hem toestaat dat land van blanke boeren wordt afgenomen. Trump voedde de spanningen verder door te zeggen dat Zuid-Afrikaanse boeren welkom waren om zich in de VS te vestigen.

Een van Trumps naaste bondgenoten is de in Zuid-Afrika geboren miljardair Musk, die de regering van de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa ervan heeft beschuldigd “openlijk racistische eigendomswetten” te hebben.

De uitwijzing zou te maken hebben met een lezing van Rasool waarin hij Trumps MAGA-beweging verklaarde als reactie op demografische ontwikkelingen die een blanke minderheid in de VS voorspellen.

