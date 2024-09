Gejatte visfoto wordt duur betaald

Een visboer in Groningen moet in totaal maar liefst €3393,- betalen vanwege misbruik van een foto op haar Facebook-pagina. Een enthousiaste vrijwilliger deelde meermaals een foto van een paar haringen met uitjes die hij via Google had opgeduikeld, en die bleek afkomstig van een culinair fotograaf.

Vishandel Sontplein kreeg daarop een rekening van €1250,- gepresenteerd. Omdat de eigenaar dat al te gek vond, stapte hij naar de rechter. Een dure grap, aangezien hij de zaak verloor. Naast de bijgekomen incassokosten van €518,- werden hem ook de proceskosten opgelegd. Of meneer maar even €1625,- bovenop het schadebedrag wilde aftikken.

,,De rechter kan er niet omheen, dat snap ik ook. Maar ik vind het niet kloppen. Ik kan er nog boos om worden,’’ vertelt eigenaar Lammert Wiersema een verslaggever van de Groninger nieuwssite Sikkom.nl.

Ook Sargasso krijgt met enige regelmaat te maken met scalpenjagers uit de auteursmaffia, die absurde bedragen eisen. Wel goed te weten dat het kennelijk geen zin heeft die bedragen bij de rechter te betwisten. Wordt het echter niet hoog tijd dat de wetgever paal en perk gaat stellen aan de hoogte van de boetebedragen, die bedrijfjes kunnen opleggen?