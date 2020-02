South Carolina: Biden’s laatste kans

ANALYSE - Een maand voelt als een jaar in de politiek, en zeker voor Joe Biden. Obama’s vicepresident begon deze maand als landelijke koploper in de Democratische voorverkiezingen. De caucus in Iowa liet echter niks over van deze reputatie: Biden behaalde in de eerste staat maar 15% van de stemmen.

Ook New Hampshire bleek een mokerslag voor de campagne. Alvorens de resultaten werden bekendgemaakt, pakte Biden het vliegtuig naar South Carolina. Niet ten onrechte, gezien het feit dat de voormalige koploper op een vernederende vijfde plek kwam te staan. Kort hierna tuimelde hij ook uit in de landelijke peilingen. Vandaag kan de primary in South Carolina deze trend doorbreken.

Neerwaartse spiraal

In mijn stuk over Iowa beschreef ik al hoe het bandwagon effect de winnaar(s) in Iowa een boost geeft. Immers, mensen willen graag op een winnaar stemmen. Voor Biden gold het omgekeerde: ondanks breed gedragen sympathie, wilden maar weinig kiezers op een loser stemmen.

Je kan je afvragen in hoeverre het Biden’s schuld is dat hij Iowa en New Hampshire heeft verloren. De 77-jarige presidentskandidaat geniet grote steun onder de zwarte Amerikanen, en laat nou net zijn dat de bevolking van deze staten bijna uitsluitend wit is.

Hoop

Dat Joe Biden, ondanks alle tegenslagen, nog een kansrijke presidentskandidaat is, blijkt uit de Nevada caucus. Ook al leverde hij de afgelopen weken flink in aan andere kandidaten, behield hij de tweede plek in deze etnisch-diverse staat.

Nu hij Nevada heeft overleefd, is de toekomst van de Biden-campagne afhankelijk van South Carolina. In de deze staat is een meerderheid van het Democratische electoraat zwart, en Biden leunt zwaar op deze zwarte kiezers voor een overwinning.

In de laatste peilingen uit South Carolina schiet Biden weer omhoog, en met de peilingen stijgen ook de verwachtingen. Nu alle ogen op hem zijn gericht, is een tegenvaller niets minder dan een nekslag voor zijn campagne.

Kans

Mocht Biden inderdaad Bernie Sanders verslaan in South Carolina, zou de voorverkiezingen een andere vorm kunnen aannemen. Zodra hij zich van zijn status als loser heeft ontdaan, lopen er ongetwijfeld het nodige aan Buttigieg-, Bloomberg- en Klobuchar-stemmers over.

En een plotse opwaartse trend in de peilingen had niet later moeten komen voor Biden. Aanstaande dinsdag vindt Super Tuesday plaats, waarbij in 14 verschillende staten de Democraten naar de stembus gaan. Een goede prestatie in Super Tuesday maakt van Biden dé tegenkandidaat voor Bernie Sanders.

Succes in South Carolina betekent voor Biden niet alleen voortbestaan van zijn campagne, maar wellicht ook een herleving van zijn status als (mede-)koploper. Met Super Tuesday om de hoek, kan Biden wel een doorstart gebruiken. Die doorstart biedt zich aan in de vorm van South Carolina.