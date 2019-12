Send to All – Michael McIntyre en Ellie Goulding

RECENSIE - Ik ben groot fan van Michael McIntyre. Zijn stand-ups zijn geweldig, heerlijk apolitiek en alledaags. Zojuist ontdekte ik dat hij ook een wekelijkse show op de BBC heeft, Michael McIntyres Big Show. Die loopt al 4 jaar, maar dat wist ik dus niet. YouTubes algoritmes laten ook wel eens een steekje vallen.

Ik denk dat ik ze allemaal terug ga kijken als ’t kan. It’s fucking hilarious! Zo origineel! Hij neemt alles en iedereen op de hak.

In de aflevering die ik zojuist zag, waar onderstaande clip uit voortkomt (daarover zometeen meer), zit o.a. een verhaal over een vrouw uit het publiek, die op vakantie gaat. Zodra ze de deur uit is, sluipt Michael haar huis binnen en pikt een schilderij, een beeldje van haar hond, 2 tops uit haar kledingkast en 3 gerechten uit haar vriezer mee.

Vervolgens sleept hij dat allemaal mee naar het cruiseschip waar ze op verblijft. Hij heeft de hele crew bij zijn complot betrokken, acteurs ingehuurd en het restaurant vol met camera’s gehangen. Mijn beschrijving doet waarschijnlijk geen recht aan de grap, maar ik vind het toch het vermelden waard.

Tijdens een lunch krijgt ze haar eigen gerechten geserveerd in een – min of meer – culinair jasje. Haar eerste reactie op haar eigen soep: “Georgeous”. Over de shepperds pie die daarop volgt zegt ze, nou ja, dat ie precies op haar shepperds pie lijkt. Tegen de chef zal ze later zeggen dat ze dat toch meer een woensdagavondmaaltijd vindt. Ondertussen schuiven bij de tafel naast haar 2 dames aan, in haar beide tops, die ze ook herkent. Ze krijgt hartkloppingen als de chef – voordat hij naar haar tafel gaat – de dames complimenteert met hun kledingkeuze. Tot slot wordt het beeldje op een gigantische verjaardagstaart gezet voor een zogenaamde verjaardag aan de tafel naast haar aan de andere kant. Als ze van haar verbazing is bekomen, maakt ze even contact met de buren. Haar schilderij hangt naast haar aan de muur, maar die ziet ze blijkbaar niet. Dat was misschien net de druppel geweest, waardoor ze argwaan had kunnen krijgen. Gelukkig maar ook, want haar reacties die je onderin beeld ziet terwijl het filmpje draait, zijn onbetaalbaar.

Wat zal dat een enorme operatie geweest zijn! En ook; hoe kom je erop? Ik hou eigenlijk niet zo van verborgen camera-items, maar dit was echt heel erg goed gedaan, en helemaal niet vervelend voor degene die het onderging.

Een vast onderdeel in de show is “Send to all”, waarbij een bekende persoon zijn/haar telefoon afgeeft aan Michael, waarna hij eerst een aantal apps en foto’s doorneemt (jammer genoeg niet in deze clip, ook erg grappig). Dan schrijft hij een bericht dat hij naar alle contacten zal sturen. Deze keer is zangeres Ellie Goulding aan de beurt. Hij schrijft een bericht waarin hij stelt dat Ellie in de studio is om een nummer te schrijven, dat gaat over “mijn eerste ontmoeting met jou, dat bijzondere moment”. Watch what happens.