Quote du Jour | Machtige mensbeelden

QUOTE - Wat begint als een opvatting over het leven en het gedrag van burgers verwordt gelei­delijk tot een algemeen geldende standaard waarvan nog maar moeilijk af te wijken is.Zelfs als de omstandigheden daar wel om vragen. Zo kan het gebeuren dat regels en sys­temen die bedoeld zijn om mensen te helpen,in de praktijk averechts werken. Ze dringen mensen in de verdrukking en kunnen in het ergste geval zelfs vernederend uitpakken.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft een essay uitgebracht over hoe mensbeelden bepalend (kunnen) worden bij overheidsbeleid, en de draconische consequenties die dat kan hebben als, pak ‘em beet, ‘zelfredzaamheid’ wordt verondersteld bij een doelgroep die niet zelfredzaam is, of als ‘potentiële fraudeurs’ het heersende mensbeeld is bij toeslag- of bijstandontvangers. De voorbeelden zijn, helaas, inmiddels welbekend.