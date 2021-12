Poppetjeskast

Kandidaat 1

Opleiding:

VWO;

Economie (niet afgerond), Erasmus Universiteit , Rotterdam.

Loopbaan:

Deelgemeenteraadslid Kralingen-Crooswijk, Rotterdam;

Communicatieadviseur, BIKKER Communicatie, Rotterdam;

Lid en vice-voorzitter Hoofdbestuur politieke partij

Communicatieadviseur, Dröge & Van Drimmelen, Den Haag;

Gemeenteraadslid, Rotterdam;

Hoofd Communicatie, Kenniscentrum Grote Steden/NICIS Instituut;

Politiek assistent, Minister van Financiën;

Wethouder van Economie, Haven en Milieu, Gemeente Rotterdam.

Voormalig staatssecretaris Justitie en Veiligheid

Als u het voor het zeggen had: welke ministerpost zou deze kandidaat geven in het kabinet Rutte IV?

Kandidaat 2

Opleiding:

Rechten; Propedeuse Geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden;

MBA aan INSEAD in Fontainebleau en Singapore

Loopbaan:

commerciële functies voor Shell in Berlijn, Hamburg en Rotterdam;

Daarna consultant bij McKinsey;

combineert werk met lidmaatschap Senaat;

Vicevoorzitter van Kamerfractie en lid van de Senaatscommissies van Financiën, V&J, SZW en BDO;

Nu nog demissionair minister.

Als u het voor het zeggen had: welke ministerpost zou deze kandidaat geven in het kabinet Rutte IV?

Kandidaat 3

Opleiding: BA Midden-Oostenstudies aan de Amerikaanse Universiteit in Cairo;

Master of Philosophy Internationale Betrekkingen aan St. Anthony’s College, Universiteit van Oxford;

Master of Arts Midden-Oosten studies aan de Universiteit van Exeter;

Leergang Internationale Betrekkingen aan instituut Clingendael

Loopbaan:

werkzaam bij Shell International in London;

ambtenaar ministerie van Buitenlandse Zaken afdeling politieke VN-zaken:

programmamanager, hoofd donorrelaties van UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) in Jeruzalem:

bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Genève;

senior adviseur van de VN in Khartoum en Nairobi;

Unicef, diverse functies;

assistent secretaris-generaal UNDP (VN-ontwikkelingsprogramma);

onder-secretaris generaal van de VN, de missie voor de vernietiging van chemische wapens in Syrië.

Voormalig minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; voormalig minister van BuZa.

Als u het voor het zeggen had: welke ministerpost zou deze kandidaat geven in het kabinet Rutte IV?

CV’s met een vlekje

Een kleine selectie uit de 29 kandidaten voor het kabinet Rutte IV. We kunnen u nog vertellen dat de cv’s van de drie hierboven vermelde kandidaten niet geheel vlekkeloos zijn.

Kandidaat 1 zag zich gedwongen af te treden als staatssecretaris voor asielzaken omdat informatie over incidenten in azc’s onder de pet werd gehouden. Kandidaat 2 lapte coronaregels aan zijn schaatsen zich voor een partijgenoot een ‘functie elders’. Kandidaat 3 trad af als minister wegens de catastrofale gang van zaken rond het in veiligheid brengen van Afghaanse tolken.

U weet ondertussen over wie we het hebben:

Kandidaat 1: Mark Harbers die voor de VVD minister van Infrastructuur en Waterstaat gaat worden.

Kandidaat 2: Wopke Hoekstra die het ministerie van Financiën zal verlaten om voor het CDA minister van Buitenlandse Zaken te worden.

Kandidaat 3: Sigrid Kaag, de voormalig minister van Buitenlandse Zaken zal voor D66 minister van Financiën worden.

Kwaliteitsgarantie

Bij de laatste verbouwing van ons huis gingen we er met nieuw elan tegenaan. Omdat we de loodgieter op zijn blauwe ogen geloofde, mocht hij onze zitbank met chaise longue van nieuwe bekleding voorzien.

Met hetzelfde elan huurden we een buurman van een paar huizen verderop in om onze demente vader te verzorgen. Die buurman is werkloos horeca-ondernemer (corona, weet u wel) en de thuiszorg zit zonder personeel. En wij hebben die verbouwing, dus…

Ik ben benieuwd of Rutte, als hij zijn nieuwe ploeg aan de Koning voorstelt, er een ‘Bovag’-garantie bij levert.