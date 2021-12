Live: de lancering van de James Webb-telescoop

VIDEO - Vandaag, eerste kerstdag om 13:20 wordt de James Webb-telescoop gelanceerd. Het is de ‘opvolger’ van de Hubble-telescoop, hoewel die laatste voorlopig ook nog gewoon gebruikt blijft worden. Waar de Hubble op zo’n 545 kilometer hoogte zijn rondjes om de aarde heen draait, zal de nieuwe telescoop vijf keer zo ver weg staan als de Maan, op, 1,5 miljoen kilometer afstand in een zogenoemde halobaan. Dat is nodig omdat de tot 100 keer nauwkeuriger instrumenten van de telescoop zo koud mogelijk moeten zijn, en dat kan niet dichter bij de aarde.

Daarom zal het ook een stuk langer duren voordat we de eerste foto’s kunnen bewonderen, het duurt namelijk 30 dagen om de telescoop op zijn plek te krijgen, en vervolgens 6 maanden om alles te laten afkoelen van de reis en de spiegels te kalibreren. Vervolgens is het doel dat telescoop het 10 jaar volhoudt. Gezien de afstand tot de telescoop zal het een stuk lastiger, zo niet onmogelijk zijn om onderhoud aan de telescoop te plegen, dus een productiefoutje zoals bij Hubble kunnen we ons dit keer niet permitteren.