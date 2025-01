Gaat het bestand een tweede fase overleven?

ANALYSE - Het Israelische kabinet is dus uiteindelijk akkoord gegaan met de overeenkomst over het staakt-het-vuren met Hamas. Het had wat voeten in aarde, want nadat het “Veiligheidskabinet” zijn fiat had gegeven werd eerst gedacht dat het volledige kabinet dan wel na de shabbat oftewel op zaterdagavond, zou gaan stemmen. Maar omdat het ”over leven en dood” ging werd toch doorvergaderd. Pas na zeven uur praten was het kabinet – het was toen inmiddels 1 uur ’s nachts – eruit. Van de ministers waren er 24 vóór. Zoals verwacht stemden Itamar ben Gvir en zijn twee collega’s van Otzma Yehudit (Joodse Kracht) tegen. Hetzelfde geldt voor Smotrich van de Religieuze Zionisten en diens twee partijgenoten. Daarnaast waren twee Likudniks, Amichai Chikli en David Amsalem, ook tegen.

De deal is nu zondag met enige vertraging ingegaan. De 33 Israelische gijzelaars worden, drie per dag, uitgewisseld tegen een veel groter aantal van een kleine 1.000 Palestijnen, over een periode van zes weken. Eén van de eersten is Khalida Jarrar die sinds oktober 2023 zonder vorm van proces in eenzame opsluiting zat. Een andere – omstreden – Palestijnse gijzelaar/veroordeelde zou Zakaria Zubeidi uit Jenin zijn, één van degenen die ooit via een spectaculaire ondergrondse gang uit de gevangenis ontsnapte. Eerder was hij directeur van het Theater in Jenin.

Van zelfsprekend is de situatie in Gaza gespannen. Vrachtauto’s met hulpgoederen staan klaar of stellen zich op, de directeur van de elektriciteitsmaatschappij zegt dat zijn mannen klaar staan om alle weer te repareren (wat kàn er gerepareerd worden, alles is kapot), de regering van Gaza riep iedereen op om kalm te blijven en zei dat alle (nog levende) ambtenaren zijn verspreid over de Strook, onder andere om de orde te handhaven. En de Palestijnse Autoriteit meldde, o ironie, dat zij bereid was om haar taken in Gaza weer volledig op zich te nemen.

Tot zover lijkt alles in orde. Maar dan is het toch even tijd om twee keer na te denken. Want hoe zit dat in het Israelische kabinet? Ben Gvir zei dat hij zou opstappen als het akkoord werd goedgekeurd. Uiteindelijk deed hij dat zondag ook. Smotrich dreigde hetzelfde te doen en zei er bij dat hij later weer terug zou kunnen keren als de strijd wordt hervat. Hij lijkt nu in het kabinet te willen blijven. Waarom is hij niet opgestapt? Is het al zeker dat de strijd weer zal worden hervat? Netanyahu heeft toch steeds gezegd dat hij Hamas met wortel en tak wilde uitroeien en dat hij zich daar door niets vanaf wilde laten brengen? En is het niet zo dat behalve de afspraken aangaande zes weken stoppen van de strijd eigenlijk alles nog moet worden geregeld? Er staat bijvoorbeeld nog niets op papier over wie het in Gaza voor het zeggen zal gaan krijgen. Zelfs over welke Palestijnen er in de tweede fase moeten worden vrijgelaten is nog niets beslist. Zo hebben de emir van Qatar, en de Egyptische onderhandelaar naar verluidt zich krachtig ingespannen om Marwan Barghouti op de lijst te krijgen, de man die de meeste stemmen zou krijgen bij de Palestijnse presidentsverkiezingen als hij niet steeds in een Israelische gevangenis zat, een ware Mandela. Ze hebben hun streven even opgeschort tot de tweede fase van het akkoord aan de orde komt.

Als die fase er dus komt. Maar gaat dat gebeuren? Diplomaten vertelden de Israelische krant Haaretz dat ze vrezen dat het akkoord mogelijk de eerste fase niet zal overleven, maar zeker de tweede niet. Volgens hen heeft bij het sluiten van dit akkoord zeker meegespeeld dat Trumps afgevaardigde Witkoff zich in de strijd heeft gemengd, en Netanyahu de oren zou hebben gewassen. (Israelische diplomaten bekenden in de tussentijd ook, volgens Haaretz. dat anders dan het in het nieuws kwam, het niet Hamas maar steeds Netanyahu was geweest die een staakt-het-vuren tegenhield. Ik heb dus ook altijd gelijk gehad dat ik er nooit een woord over heb geschreven). Maar wat zal Trump in een latere fase gaan doen? Dat is volledig onduidelijk, zoals eigenlijk bijna met alles wat hij wel of niet zal gaan doen. Maar dat het van hem zal afhangen wat er gaat gebeuren, staat als een paal boven water. Dat is een angstig vooruitzicht. Maar wat kunnen we er aan veranderen. We wachten dus af.

Intussen heeft onze ex-minister Kaag promotie gemaakt. VN-secretaris-generaal heeft haar naast haar taak als coördinator van de wederopbouw van Gaza tot tijdelijk VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten benoemd. Ze zei te zullen streven naar een twee-statenoplossing. Die zal er hopelijk nooit komen, en dat is maar goed ook. Het is hoe dan ook tijd dat de Palestijnen een keer mogen praten over hun eigen toekomst. Eigenlijk heeft ze nu twee onmogelijke taken. God moge haar bijstaan. President Biden en zijn hulpje Antony Blinken hebben intussen hun laatste persconferenties gegeven. Vooral Blinken werd daarbij (onder meer door de journalisten Sam Husseini en Max Blumenthal) gelukkig volmondig uitgescholden voor ”Secretary of Genocide” en Pleger van een Holocaust” wat ze zijn en zoals ze ook in de geschiedenisboeken zullen worden weergegeven. Deze dodelijke periode ligt gelukkig achter ons, we zullen niet meer worden getrakteerd op een minister van Buitenlandse Zaken die elf keer (11 x) op en neer reist naar het Midden-Oosten en daar dan helemaal niets bereikt. Good riddance.

En verder: sinds het staakt-het-vuren bekend werd gemaakt zij er weer 122 mensen gedood in Gaza. UNICEF voegt daaraan toe dat sinds Israel zijn genocidale campagne begon er per dag 35 kinderen zijn vermoord. Per dag 35! De Israelische militairen gaan intussen door met het opblazen van hele blokken huizen in onder meer Jabalya. De Israelische regering heeft maatregelen getroffen om te zorgen dat de Westoever niet vanwege het bestand gaat feestvieren. Er zijn extra roadblocks ingesteld en dorpen bij elkaar gevoegd in afgesloten eilandjes om de zorgen dat er weinig beweging mogelijk is.

De mensenrechtenorganisatie Euro-med deed een beroep op alle landen om mechanismen in te stellen die het mogelijk maken om alle plegers van oorlogsmisdaden tijdens de Israelische campagne te vervolgen. Dyab Abu Jahjah, de leider van de organisatie Hind Rajab Foundation, maakte desgevraagd bekend dat een staakt-het-vuren het voor zijn organisatie een stuk makkelijker zal maken om bewijsmateriaal te vergaren. De Hind Rajab Foundation gaat daar zeker mee door. En zo is er steeds weer meer nieuws te melden.

[artikel van zaterdag j.l. door de redactie op enkele punten aangepast aan de actualiteit]