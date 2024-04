Soma was het kernstuk van de tweede plaat van de Smashing Pumpkins, Siamese Dream (1993).

Het nummer begint als een wiegeliedje. Dat is geen toeval, want volgens SP-zanger Billy Corgan is het “gebaseerd op het idee dat een liefdesrelatie bijna hetzelfde is al opium: het doet je langzaam in slaap vallen, het kalmeert je en geeft je de illusie van zekerheid en veiligheid.”