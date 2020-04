SG-café woensdag 01-04-2020 Dit is het Sargasso-café van woensdag 01-04-2020. Hier kan onder het genot van een virtueel drankje, nootje en/of kaasplankje alles besproken worden wat elders off topic is.

Goedkope olie niet voordelig voor het klimaat Goedkope corona-olie en de ongewisse gevolgen voor het klimaat Ties Joosten schrijft voor Follow the Money: 'De ruzie tussen Saudi-Arabië en Rusland is nog niet bijgelegd, het coronavirus nog niet uitgewoed, en er zijn enorme voorraden die de olieprijs voorlopig zullen dempen. Een lage prijs lijkt aan de productiekant (upstream) gunstig voor het klimaat, omdat vervuilende schalieolie uit de markt wordt gedrukt. Maar het verbruik (downstream) wordt goedkoper, en dat is nadelig omdat daarmee de terugverdientijd van energie-efficiënte maatregelen langer wordt. Bovendien reageren oliebedrijven op crises meestal met bezuinigingen en dat is zeker iets om in de gaten te houden. De strijd tegen klimaatverandering wordt dan al gauw het kind van de rekening.' Ties Joosten schrijft voor Follow the Money: 'De ruzie tussen Saudi-Arabië en Rusland is nog niet bijgelegd, het coronavirus nog niet uitgewoed, en er zijn enorme voorraden die de olieprijs voorlopig zullen dempen. Een lage prijs lijkt aan de productiekant (upstream) gunstig voor het klimaat, omdat vervuilende schalieolie uit de markt wordt gedrukt. Maar het verbruik (downstream) wordt goedkoper, en dat is nadelig omdat daarmee de terugverdientijd van energie-efficiënte maatregelen langer wordt. Bovendien reageren oliebedrijven op crises meestal met bezuinigingen en dat is zeker iets om in de gaten te houden. De strijd tegen klimaatverandering wordt dan al gauw het kind van de rekening.'

